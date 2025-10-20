REBELL

Extraseite mit den Terminen für die Gaza-Soli-AGs

Der Jugendverband REBELL veröffentlicht die Termine für die Gaza-Soli-AGs auf der REBELL-Webseite. Dafür hat das Internet-Team des REBELL extra eine neue Übersichtsseite angelegt, wo man die Termine und alle weiteren Informationen gesammelt findet: https://rebell.info/gaza-soli-ags/