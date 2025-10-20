Filmtipp: One battle after another

Eine anarchistische junge Revoluzzergruppe befreit Migranten an der us-mexikanischen Grenze, schleust sie in die USA, überfällt Banken, liefert sich Gefechte mit der brutalen, von Faschisten durchsetzten Polizei. Sie geht zugrunde.

Leonardo di Caprio als Bombenspezialist der Gruppe versinkt in Resignation, Alkohol und Drogen – aber er zieht Willi, das Kind aus einer Liebesbeziehung mit einer militanten Revolutionärin groß, die wer weiß wohin untergetaucht ist.

Sein Gegenspieler ist Sean Penn als skrupelloser Polizist und Kommunistenhasser, der unbedingt in eine elitäre Faschistengruppe aufgenommen werden will – wenn da nicht der Verdacht wäre, dass die inzwischen 16jährige Willi, (Chase Infiniti) seine Tochter sein könnte ...

Eine wilde Hetzjagd bricht los, nicht nur mit allen Actionklischees, sondern auch mit berührenden und komisch überdrehten Szenen einer immer noch funktionierenden Solidarität der Migrantenhelfer als absurd-komische Filmkomödie.

Die Parallelen zu heute sind unübersehbar und können zum Nachdenken anregen. Für etwas stärkere Nerven – sehenswert.