Tunesien
Gabès: Generalstreik gegen Umweltvergiftung
Ein Generalstreik und zehntausende Demonstranten haben am Dienstag die südtunesische Stadt Gabès lahmgelegt. Die Wut richtet sich gegen das staatliche Phosphatwerk CGT, das für eine akute Umweltkrise verantwortlich ist. Geschäfte, Märkte, Schulen und Cafés blieben aufgrund des Generalstreiks geschlossen. Aufgerufen hatte die mächtige Gewerkschaft UGTT. Die Menschenmengen hielten Transparente hoch, auf denen sie die Umweltvergiftung verurteilten, die seit Jahren durch das Phosphatwerk CGT verursacht wird. In Gabès, wo fast 400.000 Menschen leben, sind in den letzten Wochen Tausende auf die Straße gegangen und haben die sofortige Schließung der Fabrik gefordert. Tausende Menschen protestierten gegen die Folgen der industriellen Abfälle, darunter erhöhte Krebs- und Atemwegserkrankungen. Am 15.10. mussten hunderte Menschen nach einem Gasleck ins Krankenhaus eingeliefert werden, gegen die folgenden Demonstrationen setzte die Polizei von Präsident Saied Tränengas ein.