Gaza-Soli-AG in Essen gegründet!

Jugendliche trafen sich an der Uni Essen, um über die aktuelle Lage in Gaza zu sprechen und konkrete Pläne zu schmieden.

Wir wollen Spenden sammeln, uns selbst und andere informieren – ob auf dem Weihnachtsmarkt oder an der Uni. Wir wollen uns intensiv mit Palästina beschäftigen und diskutieren, welche Perspektive es geben kann – vielleicht der Sozialismus?

Auch Fragen wie Was ist Antisemitismus? und Was ist Antizionismus? wollen wir gemeinsam klären, um uns gut auf die Spendensammlungen und Diskussionen vorzubereiten. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Liste von Vorhaben.

Ihr seht: Wir haben uns einiges vorgenommen!

Ab dem 29. Oktober treffen wir uns alle zwei Wochen um 18 Uhr vor der Universitätsbibliothek der Uni Essen.