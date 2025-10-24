Gründungsresolution Rebell Konstanz-Singen

Die Jugend muss aktiv werden! Unsere ersten praktischen Aktivitäten waren die Demo „Nie wieder kriegstüchtig“ in Stuttgart und Beteiligung am SaveAbortionDay in Konstanz.

Unsere Themen sollen sein:

Gaza

Rechtsruck – Dem Faschismus die Wurzel entziehen!

Umweltschutz

Antikapitalismus

gute Bildung unabhängig vom Einkommen der Eltern

Geld für Kultur statt für Aufrüstung

Wohnung und Mieten

Organisierung

sozialistische Bildungsarbeit

Toleranz für alle Lebensformen

echter Sozialismus

Solidarität statt Ausbeutung

Nieder mit dem Lohnsystem

Genug zu tun.

Einstimmig verabschiedet am 16.10.2025