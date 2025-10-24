Genug zu tun

Gründungsresolution Rebell Konstanz-Singen

Wir haben vor Kurzem die Gründung des Rebell Konstanz-Singen beschlossen.

Rebell-Korrespondenz

Die Jugend muss aktiv werden! Unsere ersten praktischen Aktivitäten waren die Demo „Nie wieder kriegstüchtig“ in Stuttgart und Beteiligung am SaveAbortionDay in Konstanz.
Unsere Themen sollen sein:

 

  • Gaza
  • Rechtsruck – Dem Faschismus die Wurzel entziehen!
  • Umweltschutz
  • Antikapitalismus
  • gute Bildung unabhängig vom Einkommen der Eltern
  • Geld für Kultur statt für Aufrüstung
  • Wohnung und Mieten
  • Organisierung
  • sozialistische Bildungsarbeit
  • Toleranz für alle Lebensformen
  • echter Sozialismus
  • Solidarität statt Ausbeutung
  • Nieder mit dem Lohnsystem

 

Genug zu tun.

 

Einstimmig verabschiedet am 16.10.2025