Genug zu tun
Gründungsresolution Rebell Konstanz-Singen
Wir haben vor Kurzem die Gründung des Rebell Konstanz-Singen beschlossen.
Rebell-Korrespondenz
Die Jugend muss aktiv werden! Unsere ersten praktischen Aktivitäten waren die Demo „Nie wieder kriegstüchtig“ in Stuttgart und Beteiligung am SaveAbortionDay in Konstanz.
Unsere Themen sollen sein:
- Gaza
- Rechtsruck – Dem Faschismus die Wurzel entziehen!
- Umweltschutz
- Antikapitalismus
- gute Bildung unabhängig vom Einkommen der Eltern
- Geld für Kultur statt für Aufrüstung
- Wohnung und Mieten
- Organisierung
- sozialistische Bildungsarbeit
- Toleranz für alle Lebensformen
- echter Sozialismus
- Solidarität statt Ausbeutung
- Nieder mit dem Lohnsystem
Genug zu tun.
Einstimmig verabschiedet am 16.10.2025