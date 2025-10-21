Herbststudienfreizeit des REBELL in Daaden

Die ganze Woche über waren auch die neuen Gaza-Soli-AGs des REBELL Thema. Beim Filmabend schauten wir den Film „Den Sieg sichern“ über die Brigaden nach Kobane. Die meisten von uns waren 2015 noch nicht im REBELL (oder noch nicht auf der Welt). Es war begeisternd zu sehen, dass die revolutionäre Weltorganisation ICOR schon einmal Brigaden organisiert hat. Das lieferte uns viele Argumente für den Einsatz in Siegen am nächsten Tag. Wir können anderen AGs nur empfehlen, diesen Film zusammen zu schauen!

Am Einsatztag haben wir alle gemeinsam gefrühstückt und uns in einem Workshop auf den Besuch in Siegen vorbereitet. Wir haben besprochen und geplant, wie man Leute davon überzeugt, sich dauerhaft für Palästina zu engagieren. Denn genau darum ging es: eine Palästina-AG in Siegen aufzubauen. Das ist eine Herausforderung, weil es dort noch keine REBELL-Gruppe gibt.

Aber wir vom Rebell haben uns von der Anstrengung nicht entmutigen lasse. Nachdem wir nach ewigem Suchen endlich einen Parkplatz gefunden hatten, krempelten wir die Ärmel hoch und machten uns an die Arbeit: anfragen, Leute ansprechen, überzeugen.

Wir trafen auf große Offenheit, denn die große Mehrheit der Menschen erkennt die Ungerechtigkeit in Gaza und möchte sich dagegen wehren – vor allem junge Menschen waren von der Idee sehr begeistert. Wir sprachen jeden einzelnen an: Viele Leute gehen auf Demos oder spenden, aber für eine große Aufgabe wie den Wiederaufbau des Gesundheitswesens und erst recht ein wirklich befreites Palästina müssen wir uns langfristig zusammen schließen! Unsere AG soll dazu dienen, Leute zusammen zu bringen, die etwas für Gaza tun wollen. Also z.B. ein Fest, eine Demo oder ein Spendenessen organisieren. Wir konnten viele überzeugen, gewannen 29 Kontakte und haben 139€ Spenden gesammelt. Dann haben wir den Tag schließlich mit viel Eis ausklingen lassen. Ein gelungener Tag!

Mitmachkarte Gaza-Soli-AGs des REBELL