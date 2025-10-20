Herzlichste Glückwünsche zum 50-Jahr-Jubiläum - Veranstaltung am 12. Oktober

Siehe Rote-Fahne-News-Artikel Sie prägten die MLPD, die MLPD prägte sie: Drei Jubilare für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Auch wenn ich die drei nicht persönlich kenne, beeindruckt es mich sehr, dass einfache Menschen bereit sind, fast ihr ganzes leben in den Dienst der sozialistischen Sache zu stellen. Nicht mit der Aussicht auf Ruhm, Geld oder Macht, sondern rein aus der Überzeugung, mit ihrem Kampf vielleicht der Menschheit eine Zukunft zu ermöglichen, in der jeder frei und ohne Ausbeutung in Frieden leben kann.

Die MLPD kann froh sein, über solche "Kämpfer" der ersten Stunde zu verfügen. Gerade Stefan Engel hat sich nie gescheut, Fehler in der Parteiarbeit anzuprangern, davor zu warnen, sich auf vorhandenen Lorbeeren auszuruhen. Ich finde es schön, dass die drei Jubilare mit einer solchen Veranstaltung geehrt wurden. Für die Zukunft wünsche allen Drei viel Kraft und Gesundheit, damit sie der Partei und der internationalen Arbeiterbewegung noch lange erhalten bleiben.

Mit solidarischen Grüßen