Lebe Palästina - pdf mit Text und Akkorden verfügbar

"Lebe Palästina" - der neue Solidaritätssong für den palästinenssichen Befreiungskampf mit 300.000 Zugriffen und 1000 Kommentaren auf TikTok. Die Band Gehörwäsche hat auf ihrer Webseite eine pdf mit dem Text und den Akkorden veröffentlicht.

 

Das Lied auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OKO0_xksugQ