Lehren aus dem Phulbari-Aufstand in Bangladesh für den Umweltkampftag 2025

Millionen Stimmen skandierten „Kein Öffnen, kein Ausländisches, kein Export“, um die Kohlevorkommen, die lokalen Ländereien, die Feuchtgebiete und die Bewohner der Region Phulbari zu schützen. Der Aufstand war erfolgreich. Es war ein großer Sieg des bengalischen Volkes gegen die Ausbeutung ihres Landes durch den internationalen Energiekonzern Asia Energy.

Zu Recht wird der Jahrestag jedes Jahr von fortschrittlichen Kräften gefeiert als einzigartiger Tag in der Bewegung zum Schutz der nationalen Ressourcen des Landes. Für den Schutz ihres Landes und der Ressourcen starben damals Amin, Salekin und Tariqul bei Schüssen der Regierungstruppen. Bablu, Pradeep und Sriman wurden schwer verletzt. Darüber hinaus wurden mehr als zweihundert Menschen verletzt.

Die Communist Party Bangladesh (CPB) rief 2025 am Jahrestag des Phulbari-Aufstands zur Wachsamkeit auf: „Auch 19 Jahre nach dem Fulbari-Abkommen sind die Vereinbarungen noch nicht vollständig umgesetzt. Die Pläne für die Kohleförderung werden von neuem hervorgeholt und sollen umgesetzt werden. Multinationale Konzerne und in- und ausländische Kommissionäre müssen aus dem Land vertrieben und die nationalen Ressourcen geschützt werden.

In der Vergangenheit wurden die Offshore-Gasvorkommen des Landes in einem ungleichen Deal an imperialistische multinationale Konzerne vergeben, und der Hafen von Chittagong wurde von Privatunternehmen geplündert. Auch heute haben die Aktivitäten ausländischer Hegemonialmächte stärker zugenommen als je zuvor. Es gibt Bestrebungen, den Hafen von Chittagong an Ausländer zu übergeben. Unter dem Vorwand, einen Korridor in Rakhine zu schaffen, werden Möglichkeiten für imperialistische Machenschaften in dieser Region geschaffen. Ausländern wird gestattet, auf dem Boden des Landes Waffenfabriken zu errichten. Unter dem Vorwand von Handelsabkommen werden Geheimabkommen mit dem US-Imperialismus geschlossen. Diese gesamten Ereignisse sind ein Versuch, das Land unter das Joch des Imperialismus zu zwingen. Deshalb ist es jetzt notwendig geworden, die vereinte Bewegung fortzusetzen, um die nationalen Ressourcen des Landes zu schützen und das Land aus den Fängen des Imperialismus zu befreien.“

In der Erklärung forderte die CPB, den Schutz der nationalen Ressourcen und deren bestmögliche Nutzung sowie die vollständige Umsetzung der sechs Punkte des Phulbari-Abkommens endlich umzusetzen.

Der Phulbair-Aufstand zeigt, dass die Arbeiter und die breiten Massen in einem aktiven Widerstand gegen solche Pläne der Ausbeutung und Zerstörung der Lebensgrundlagen siegreich sein können. Der Kampf gegen die Zerstörung und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ist Teil des Kampfs gegen Imperialismus und Krieg. Gerade heute ist es richtig, dass der Widerstand gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung zusammen auf die Straße gebracht wird.