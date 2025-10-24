Hier der Artikel, auf den der Leserbrief sich bezieht.

Grund für die Militarisierung der Karibik sind die Ölvorkommen Venezuelas und die Regierungen Venezuelas und Kolumbiens, die sich nicht vor der Regierung Trump verbeugen. Es geht darum, die Region zu destabilisieren, um sie neu zu kontrollieren. Wir sehen den Konflikt vor allem zwischen den USA, China und Russland, gefolgt von Israel und in geringerem Maße der Europäischen Union. Auch wenn China stärker in den Vordergrund tritt, darf man das russische Dreieck nicht vergessen: Venezuela, Kuba und Nicaragua. ... Die Vorbereitungen für einen Weltkrieg würden also nuklearer Natur sein.