MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner in der deutschsprachigen kurdischen Sendung Çira Fokus

In der deutschsprachigen Ankündigung der Sendung, die die kurdische Nachrichtenagentur ANF / Firat-News veröffentlicht hatte, wurde hervorgehoben, dass Gabi Fechtner 2015 selbst in Kurdistan war und eine Solidaritätsbrigade der revolutionären Weltorganisation ICOR in Kobanê geleitet hat. Diese hat gemeinsam mit einheimischen Kräften am Bau eines Gesundheitszentrums in der zerstörten Stadt gearbeitet.

Auf dem YouTube-Kanal von Çira Fokus kann man jetzt im Nachgang den Livestream der Sendung verfolgen: youtu.be/vHSJfDttUaM

.