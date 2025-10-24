Gelsenkirchen

Morgen um 13 Uhr antifaschistischer Protest

Bunter Protest gegen Faschismus am 25.10 um 13 Uhr Bahnhofsstraße/Ecke Stellhorststr mit Demo zum Hans-Sachs Haus. Wir zeigen, dass die Faschisten rund um "Gemeinsam für Deutschland" nicht willkommen sind. Unser Protest ist so bunt und divers wie auch GE's Bevölkerung! Alle zusammen gegen den Faschismus! 