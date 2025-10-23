Jetzt übersetzt - Nach dem Waffenstillstand: Organisiert euch – Gaza muss leben!

Erklärung des ZK der MLPD

Auf Rote Fahne News wurde am 13. Oktober die Erklärung des Zentralkomitee der MLPD "Nach dem Waffenstillstand: Organisiert euch – Gaza muss leben!" veröffentlicht, auch in einer gestalteten Flugblattversion, die seither vielfach eingesetzt wird.

Nach dem Waffenstillstand: Organisiert euch – Gaza muss leben! 

 

Die Erklärung gibt es jetzt auch auf Engisch, Französisch, Spanisch und Russisch; veröffentlicht auf mlpd.de:

 

Organize! Gaza must live!

Organisez vous! Gaza doit vivre!

Organicense! Gaza-debe-vivir

Oрганизуйтесь – Газа должна жить!

 