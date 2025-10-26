Pressemitteilung

Organize for Palestine - Spendengala am 1. November in Gelsenkirchen

Am kommenden Samstag findet in Gelsenkirchen eine große Spendengala für die Palästinasolidarität statt.

Graffiti auf der Grenzmauer zum Gazastreifen. Links: Die Figur Handala, die für den unbeugsamen palästinensischen Befreiungskampf steht (foto: ISM Palestine - https://www.flickr.com/photos/ismpalestine/3372412741/ (CC BY-SA 2.0))

Die Spendengala beginnt um 17 Uhr im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1 in Gelsenkirchen.

 

Arabische kulinarische Köstlichkeiten bilden den Anfang. Danach folgt das Programm mit palästinensischen Künstlern: Die Tanzgruppe HANEEN und die Musikgruppe RAM werden auftreten.

 

Im Rahmenprogramm gibt es Stände und Informationen, unter anderem über die initiativgruppe für eine Organisation der Palästina-Solidarität mit den Leitlinien "Palestine must live" und "Organize for Palestine". 

 

