Organize for Palestine - Spendengala am 1. November in Gelsenkirchen

Die Spendengala beginnt um 17 Uhr im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1 in Gelsenkirchen.

Arabische kulinarische Köstlichkeiten bilden den Anfang. Danach folgt das Programm mit palästinensischen Künstlern: Die Tanzgruppe HANEEN und die Musikgruppe RAM werden auftreten.

Im Rahmenprogramm gibt es Stände und Informationen, unter anderem über die initiativgruppe für eine Organisation der Palästina-Solidarität mit den Leitlinien "Palestine must live" und "Organize for Palestine".

Einladungs- und Programm-Flyer Seite 1

Einladungs- und Programm-Flyer Seite 2