PFLP für Einheit des Gazastreifens und der palästinensischen Souveränität

Die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) bekräftigte, dass die vorgeschlagene Aufteilung des Gazastreifens in „temporäre humanitäre oder administrative“ Zonen, die Hilfe und Wiederaufbau an politische Vorbedingungen knüpft, die die Rechte und die nationale Souveränität des palästinensischen Volkes verletzen, gefährliche Entscheidungen seien, die von den Palästinensern abgelehnt würden und sogar den Bedingungen des amerikanischen Vorschlags widersprächen.

In einer Pressemitteilung, die der jemenitischen Nachrichtenagentur (Saba) am Sonntag zuging, betonte die Front, dass der Wiederaufbau, die Öffnung der Grenzübergänge, insbesondere des Grenzübergangs Rafah, und die Bereitstellung humanitärer Hilfsgüter grundlegende Menschenrechte seien, die nicht zu Werkzeugen für Druck, Erpressung oder politische Verhandlungen missbraucht werden dürften. Sie betonte außerdem, dass alle Übergangsregelungen der palästinensischen und internationalen Aufsicht unterliegen, zeitlich begrenzt sein und mit den für die Übergangsphase vereinbarten Maßnahmen im Einklang stehen müssten, ohne die Einheit von Land und Volk zu gefährden.

Die Front war der Ansicht, dass Versuche, eine Verwaltung außerhalb des legitimen palästinensischen Rahmens durchzusetzen, eine schwerwiegende Verletzung der nationalen Repräsentation und des Rechts des palästinensischen Volkes auf Souveränität über sein gesamtes Land und auf Selbstbestimmung darstellen und der Zersplitterung des Gazastreifens Tür und Tor öffnen und die palästinensische Einheit untergraben. Die Front forderte die Vermittler und Garantiestaaten auf, sich für eine echte und wirksame palästinensische Beteiligung an allen Phasen des Wiederaufbaus und der Hilfsmaßnahmen einzusetzen und transparente Mechanismen für die Rechenschaftspflicht und Entschädigung für Zerstörungen und feindliche Übergriffe bereitzustellen. Sie forderte außerdem eine unabhängige Kontrolle der Wiederaufbaufinanzierung, um eine sofortige Umsetzung und gerechte Verteilung zu gewährleisten und zu verhindern, dass diese Frage für politische Erpressung missbraucht wird.

Die Front betonte abschließend, dass die Wahrung der nationalen Souveränität und Würde das Wesentliche bei der Verteidigung des Lebens und der alltäglichen Rechte der Menschen sei und dass jede ernsthafte internationale Anstrengung sinnlos sei, wenn sie nicht auf der Achtung der vollständigen palästinensischen Souveränität und der Einheit des Landes und des Volkes basiere und wenn sie nicht jegliche Verletzung dieser Rechte unter irgendeinem Vorwand zurückweise.