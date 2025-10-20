Marokko
Proteste für Freilassung von inhaftierten Demonstranten
Nach einer achttägigen Pause gingen am Samstag in Marokko wieder Hunderte junger Demonstranten auf die Straße, um zu zeigen, dass sie sich weiterhin gegen Korruption und unzureichende Gesundheitsversorgung und Bildung engagieren. In zwölf Städten – darunter Algier, Casablanca und Tanger – äußerten Hunderte junger Demonstranten erneut ihre Wut gegenüber gewählten Amtsträgern und forderten den Rücktritt von Premierminister Aziz Akhannouch, den sie als korrupt bezeichneten. Sie verlangten die sofortige Freilassung der Demonstranten, die während der „GenZ212“-Proteste festgenommen worden waren. Nach Angaben der marokkanischen Menschenrechtsvereinigung AMDH befinden sich derzeit 600 Menschen hinter Gittern, nachdem sie an vorhergehenden Protesten teilgenommen hatten.