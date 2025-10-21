Russland
Musikstudentin wegen Singens verbotener Lieder verurteilt
Die 18-jährige Sängerin Diana Loginova (Pseudonym „Naoko“) wurde letzten Donnerstag zu 13 Tagen Haft verurteilt, weil sie im Stadtzentrum Lieder von Noize MC und Monetochnaya gesungen hat. Beide Sänger sind in der Russischen Föderation als „ausländische Agenten“ geführt. Loginova ist Studentin der Rimski-Korsakow-Musikhochschule im Fach Klavier, Preisträgerin mehrerer Musikwettbewerbe. Ihre Band „Stoptime“ spielte unter anderem den Song „Kooperativ ‚Schwanensee‘“ von Noize MC, der im Mai wegen der „Schaffung einer negativen Einstellung gegenüber Vertretern der staatlichen Behörden und der russischen Streitkräfte“ verboten wurde. Die Polizei nahm die Musiker am Tag vorher fest , dem 15. Oktober, wegen der „Organisierung einer massenhaften gleichzeitigen Anwesenheit von Bürgern an einem öffentlichen Ort“. Loginova bekannte sich dazu, gesungen zu haben, habe aber keine Massenansammlung organisiert.