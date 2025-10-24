San Francisco: Protest gegen ICE-Einsatz

Die Demonstranten marschierten bei Sonnenuntergang vom Embarcadero Plaza in San Francisco zum nahe gelegenen Büro der Einwanderungs- und Zollbehörde in der Sansome Street. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie „Keine ICE-Truppen in der Bay Area!“ und „Schützt unsere Nachbarn, haltet Familien zusammen“.

„Einwanderer machen uns als Land und als Gemeinschaft stärker“, sagte die 38-jährige Demonstrantin Andrea Dobbins. „Ich finde es toll, dass San Francisco eine Zufluchtsstadt ist.“ David Huerta, der Präsident der Service Employees International Union of California, der in San Francisco protestierte, sagte, er vertraue Trump nicht, wenn er sage, dass der Einsatz von Bundesbeamten auf Eis gelegt sei. „Diese Regierung hat uns immer und immer wieder gezeigt, dass wir ihr nicht vertrauen können“, sagte Huerta, der im Juni während einer Einwanderungsdemonstration festgenommen worden war.