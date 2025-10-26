USA
Shutdown: Regierungsangestellte stehen bei den Tafeln an
Der Shutdown in den USA dauert bereits seit drei Wochen an. Regierungsangestellte haben jetzt kein Gehalt bekommen und etliche von ihnen stehen bei den Tafeln an. Die aktuelle Haushaltssperre ist die bisher zweitlängste in der Geschichte der USA. Das US-Militär hat jetzt eine Spende über 130 Millionen Dollar erhalten, um die Gehälter der Soldaten zu bezahlen. Gleichzeitig nutzt die faschistische Trump-Regierung den Shutdown, gezielt, um massenhaft demokratische Kräfte aus dem Staatsapparat herauszusäubern.