Solidarität mit der „Until Victory“-Delegation nach Gaza!

Dazu informiert die „Antiimperialist Front“:

„Diese willkürliche und rechtswidrige Festnahme ist inakzeptabel. Das Vorgehen der ägyptischen Regierung ist Teil ihrer Zusammenarbeit mit dem israelischen Zionismus und dem US-Imperialismus. Seit zwei Jahren blockiert Ägypten aktiv die Solidarität mit der Bevölkerung von Gaza, die weiterhin unter der israelischen Besatzung und Blockade leidet, konfrontiert mit Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Einsatz von Hunger als Waffe. Die Weigerung, den Grenzübergang Rafah zu öffnen – eine der zentralen Forderungen der Delegation – ist ein weiteres Beispiel für diese Komplizenschaft.“

Die MLPD erklärt sich solidarisch mit der Delegation und fordert die sofortige Freilassung der Genossinnen und Genossen! Wir fordern auch die Bestrafung der ägyptischen Polizisten, die gegen diese humanitäre Delegation Folter eingesetzt haben!

Gemeinsam mit der revolutionären Weltorganisation ICOR bereiten wir Einsätze internationaler Brigaden in Gaza vor, die dort gemeinsam mit dem Al Awda- Krankenhaus und der palästinensischen Bevölkerung Gesundheitsoasen aufbauen werden. Wir fordern freie Ein- und Ausreise für internationale Helfer und Journalisten nach Gaza.

Hoch die internationale Solidarität! Gaza soll leben!