Solidaritätskreis gegen Entlassungen und Abmahnungen bei VW Nutzfahrzeuge Hannover gegründet

Der Solidaritätskreis wendet sich gegen den Arbeitsplatzabbau und den damit verbundenen psychischen Druck auf die Belegschaft. Zur Zeit steht im Mittelpunkt die Unterstützung für einen Vertrauensmann der IG Metall, der von VWN die Rücknahme einer Abmahnung verlangt, die er wegen "Verstoß gegen die Ordnung im Betrieb" aufgrund einer "Unterbrechung des Betriebsablaufs" im Zusammenhang mit der Tarifrunde bei VW im Herbst 2024 erhielt.

Dazu wird am Dienstag, dem 25. November 2025, um 10 Uhr am Arbeitsgericht Hannover (Leonhardtstraße 15) über die Klage des Vertrauensmanns öffentlich verhandelt. Der Solidaritätskreis führt um 9 Uhr eine Protestkundgebung vor dem Arbeitsgericht durch.

Das nächste Treffen des Solidaritätskreises findet statt am Donnerstag, dem 6. November, um 15.30 Uhr im Stadtteilzentrum Stöcken. Interessenten können sich wenden an: solikreis-vw-kollegen@gmx.de