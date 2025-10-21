Schweiz
Tessiner Bauarbeiter streiken wegen Manteltarifvertrag
Am Montag traten die Bauarbeiter im Tessin in den Streik für bessere Arbeitsbedingungen. Rund 1400 Baubeschäftigte demonstrierten in Bellinzona. Der Protesttag im Tessin bildete den Auftakt einer ganzen Reihe von Aktionen gegen die Haltung des Baumeisterverbandes zum Landesmantelvertrag im ganzen Land. Der lehnt die Festschreibung des 8-Stunden-Tags ab, beharrt auf der 40,5 Std. Woche und will mehr Flexibilisierung, «Wir wollen menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Sicherheit für unsere Gesundheit und unser Leben und eine Änderung der Arbeitszeiten», forderten die in Bellinzona versammelten Baufachleute. Zum Protest aufgerufen hatten die Gewerkschaften Unia und Syna sowie die christlich-soziale Tessiner Arbeitnehmerorganisation.