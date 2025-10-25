Türkei: Verhaftungswelle von Antifaschisten und Antifaschistinnen

TELE1 wurde von der Polizei durchsucht. TELE1 ist einer der wenigen Fernsehsender, der Meldungen über die Frauenbewegung, die Jugend- und die Umweltbewegung bringt, sowie über Arbeiterproteste und Stellungnahmen der gesamten Opposition. Dessen Chefredakteur, der bekannte Antifaschist Merdan Yanardağ, hat seine kritische Haltung nicht aufgegeben. Er wurde zusammen mit dem inhaftierten Bürgermeister von Istanbul, İmamoğlu, und 15 weiteren Personen der Spionage bezichtigt. Offenbar, um die Stimmen vieler Oppositionsanhänger vollständig zum Schweigen zu bringen.

In einer Erklärung einer der Oppositionsparteien heißt es:"Es ist inakzeptabel, dass Merdan Yanardağ, der während seines journalistischen Lebens eine demokratische und friedliche Haltung gezeigt hat, mit Anschuldigungen wie 'Spionage' ins Visier genommen und geschwächt werden soll. Wir stehen an der Seite von Merdan Yanardağ, der mit seiner verantwortungsvollen intellektuellen Position gegenüber der Öffentlichkeit die Regierung irritiert, sowie von Tele 1, das unter schwierigen Bedingungen weiterhin besteht und nicht vom Prinzip abweicht, das Recht der Menschen auf Information zu priorisieren. Merdan Yanardağ muss umgehend freigelassen werden und der Druck auf Tele 1 muss beendet werden."