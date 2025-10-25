Unsere übersetzte Literatur: Unverzichtbarer Beitrag für eine starke revolutionäre Weltbewegung!

Ein solcher Kampf erfordert Mut und Entschlossenheit. Aber ebenso braucht er auch Klarheit in einer sich rasant verändernden Weltlage und wachsende Vereinheitlichung.

Die Übersetzung unserer Literatur in mittlerweile 15 Sprachen – von Englisch über Russisch bis Indonesisch – ist dafür ein unverzichtbarer Beitrag der MLPD! Unsere übersetzten Bücher und Broschüren wollen unter die Menschen gebracht werden: In den immer internationaler zusammengesetzten Belegschaften, in Wohngebieten mit hoher migrantischer Bevölkerung, unter Studierenden aus aller Welt ist unsere übersetzte Literatur Alleinstellungsmerkmal und kann hervorragend eingesetzt werden.

Immer mehr übersetzte Bücher sind „in der Pipeline“, und ihre Produktion muss erst einmal vorfinanziert werden. Dafür hat die MLPD ein eigenes Spendenkonto eingerichtet unter der IBAN-Nummer DE76 4306 0967 4053 3530 00, Stichwort „übersetzte Literatur“.

Spendet für die Vorfinanzierung unserer übersetzten Literatur! Jede Hand wird gebraucht bei den Subbotnik-Einsätzen für ihre Produktion und bei weiteren Übersetzungen: Wenn ihr helfen möchtet, wendet euch dazu gerne an info@mlpd.de oder an die MLPD vor Ort.

Bestellen könnt ihr die übersetzte Literatur über die Webseiten vom Verlag Neuer Weg und im Online-Shop von People-to-People.

Die Spendenkarte im pdf-Format