Trump schickt größten Flugzeugträger
US-Imperialismus eskaliert Kriegsvorbereitung in der Karibik
Eine Einsatzgruppe rund um den Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» soll nach Lateinamerika. Die USA eskalieren ihre Attacken gegen Kolumbien und Venezuela, angeblich gegen den Drogenhandel. Trump verhängt zudem Sanktionen gegen den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro und bedroht den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Bei US-Angriffen auf Boote angeblicher Drogenschmuggler sind bereits Dutzende Menschen getötet worden. Trump will seinen Einfluss in Lateinamerika gegen Russland und China verteidigen und ausbauen.