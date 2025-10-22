Wer gefährdet die Töchter?

Sie trauen sich abends allesamt nicht mehr auf die Straße, weil das „Stadtbild“ nicht so ist, wie es dem Kanzler behagt. Wer daran schuld ist? Die Migration! Deshalb greift Merz dem Dobrindt unter die Arme und fordert im gleichen Atemzug noch mehr Abschiebungen. Die Lösung fürs „Stadtbild“.

Auf einer Plattform der „Omas gegen rechts“ fand ich den Hinweis, dass die größten Gefahren für Frauen, egal welchen Alters, von der häuslichen Gewalt ausgeht, mit einem Feminizid alle drei Tage. Und die überwältigende Mehrzahl der Täter sind: Männer!

Und bei diesen „Omas gegen rechts“ wird die Frage gestellt, ob der Kanzler aus reiner Fürsorge für Frauen und Töchter alle Männer abschieben will?

Völlig unberechtigte Sorge! Wer will schon einen Merz im Sauerland, einen Dobrindt in Bayern oder einen Spahn im Münsterland zurück haben?

Und sowieso: Die sprechen doch gar nicht von „Remigration“ oder „Abschiebung“, sondern nur noch von „Rückführung“. Haben die Omas immer noch nicht den Unterschied bemerkt?