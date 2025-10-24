Werner-Seelenbinder-Ausstellung auch am Samstag und Sonntag geöffnet

Die Ausstellung ist auch geöffnet am Samstag (vor dem Grenzgänger-Konzert) ab 17 Uhr. Am Sonntag ist sie von 16 - 18 Uhr geöffnet.

Die Ausstellung ist vom 18. bis 31. Oktober im Bistro im Kulturssaal der Horster Mitte zu sehen, Schmalhorststraße 1, 45899 Gelsenkirchen-Horst. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 13 bis 15:00 Uhr, Mittwoch 15 bis 19:00 Uhr, Freitag ab 17:00 Uhr. Und am 25.10. vor dem Grenzgänger-Konzert ab 17 Uhr und am 26. Oktober von 16 bis 18 Uhr. Und nach Vereinbarung.

Finissage als abendfüllende Abschlussveranstaltung am Freitag, dem 31. Oktober 18:00 Uhr (Saalöffnung 17:30 Uhr): mit Fingerfood, Vortrag von Professor Rump, Vorführungen von Kampfsportgruppen, antifaschistischen Liedern mit dem Ruhrchor. Der Eintritt ist jeweils frei. Um Spenden zur Finanzierung der Kosten wird gebeten.