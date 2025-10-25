Wie weiter mit dem Kampf gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG?

Danke an alle, die daran mitgewirkt oder teilgenommen haben! Jetzt gehen wir einen Schritt weiter.

Was wird jetzt weiter unternommen gegen die Politik der verbrannten Erde in Gelsenkirchen? Wie schließen wir uns weiter zusammen? Dazu wollen wir natürlich auch unseren Beitrag als Stadtgruppe zum Tribunal auswerten.

Dazu laden wir euch herzlich ein. Für Samstag, dem 1. November 2025 um 16 Uhr Im Dienstleistungszentrum „Horster Mitte"-Raum „Sonnenschein". Eingang Schmalhorststr. 1 c, beim Willi-Dickhut-Museum.

Anschließend findet ab 17 Uhr ein tolles Solidaritätsfest mit Palästina im Kultursaal nebenan statt.

Kontakt: Kumpel für AUF, Schmalhorstraße 1c, 45899 Gelsenkirchen

E-Mail der Stadtgruppe GE: kfa-ge@gmx.de

Hier die Einladung im pdf-Format