Lieber Christopher, wir sind empört über deine Kündigung bei DHL. Die Losung: Kein Transport für Völkermord! ist unbedingt richtig und wir haben großen Respekt vor deinem Mut, dich öffentlich dafür stark zu machen. Davon können wir lernen.

In Wolfsburg haben sich Vertreter der DKP, der Linken, der Falken, der IG-Metalljugend, der VVN, der MLPD und weitere Friedenskämpfer vernetzt. Wir haben uns vorgenommen, gemeinsam die Aufklärung gegen die Wehrpflicht unter Jugendlichen zu verstärken, der Anwerbung junger Menschen für den imperialistischen Krieg an Schulen und Berufsschulen und in der Stadt entgegenzutreten.

Wir fordern deine sofortige Wiedereinstellung!

Herzliche, kämpferische Grüße aus Wolfsburg