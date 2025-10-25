Regierungsantwort auf Anfrage der Linkspartei
Zahl der Abschiebungen aus Deutschland signifikant gestiegen
Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 einen signifikanten Anstieg verzeichnet. Laut Angaben der Merz-Regierung wurden von Januar bis September 2025 bundesweit insgesamt 17.651 Menschen abgeschoben. Dies entspricht einem Anstieg von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem 14.706 Abschiebungen erfolgt waren. Damit brüstet sich Bundeskanzler Merz. Widerlich.