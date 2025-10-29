Bremen
1.700 bei Gaza-Mahnwache
Am 25.10 nahmen 1.700 Personen an einer "Friedensdemonstration für Palästina" teil. Seit 3. Februar 2024 finden in Bremen wöchentlich Gaza-Mahnwachen statt. Die nächste Mahnwache ist am 1.11. Die Gaza-Solidaritäts-AG in Bremen nimmt aktiv daran teil. Radio Bremen berichtete mit "buten un binnen": "Der Demonstrationszug lief am Samstagnachmittag vom Bremer Hauptbahnhof zum Marktplatz. Dort hüllten sich mehrere Teilnehmer in weiße Tücher und legten sich für mehrere Minuten auf den Boden. Die Aktion sollte die verstorbenen Menschen im Gazastreifen symbolisieren und auf das Leid der dortigen Bevölkerung aufmerksam machen."