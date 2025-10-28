Achtung: Faschisten im Betrieb - Überarbeitete Broschüre zum Kampf gegen ihren Einfluss

Jörgen Scheller ist Industrie-Schweißer und IG Metall-Vertrauensmann. Im Betrieb steht er seit Jahren in direkter Auseinandersetzung mit „Zentrum Automobil“. Götz Schubert, ehemaliger Hauptschullehrer und Mechaniker, arbeitet u.a. für den Landesverband Baden-Württemberg der VVN.

Aus dem Vorwort der überarbeiteten Broschüre

Jede Kollegin und jeder Kollege muss begreifen, welche Rolle „Zentrum“ und AfD gesellschaftlich spielen und dagegen aktiv einstehen. Sie sind der Stoßtrupp für die Konzernherren zur Abschaffung demokratischer Rechte und Freiheiten, Zerschlagung der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung, vor allem dem kapitalismuskritischen Teil.

Wenn es hart auf hart kommt, stehen sie für die Errichtung einer faschistischen Diktatur. Auf den ersten Blick ist das nicht leicht erkennbar. Denn die modernen Faschisten tun so, als ob sie berechtigte Sorgen und Kritiken der arbeitenden Menschen und der Bevölkerung gegen das heutige „Establishment“ vertreten würden. Erst wenn man ihre Positionen zu Ende denkt und ihre Weltanschauung und Praxis überprüft, kann man den menschenverachtenden Charakter aufdecken.

Wir stehen vor den Betriebs- und Personalratswahlen im Frühjahr 2026. Bisher konnte „Zentrum“ hier kaum punkten und stellt bundesweit etwas mehr als 20 Betriebsräte von Zehntausenden. Sie touren aber landauf, landab auf AfD-Veranstaltungen und versuchen, aus deutlich gewachsenem Potenzial Betriebsrats-Kandidaten zu werben und zu coachen. Deswegen muss die Wachsamkeit gegen mögliche faschistische Listen oder Kandidaten gerichtet sein.

Die Errungenschaft der Einheitsgewerkschaften in Deutschland, in denen die verschiedensten politischen und ideologischen Ansichten, allerdings auf antifaschistischer Grundlage, in einer Gewerkschaft vereint werden, muss jetzt voll ausgespielt und weiterentwickelt werden. Das war eine wesentliche Schlussfolgerung aus dem Aufstieg des Hitler-Faschismus.

Keinen Fußbreit den Faschisten!

Alle gemeinsam gegen den Faschismus!

Für die internationale Arbeitereinheit!

Broschüre, 24 Seiten, 1 Euro

Eine Hilfe für jeden Gewerkschafter und jede Gewerkschafterin!

Zu bestellen über germany@iawc.info

Quelle: Webseite der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung