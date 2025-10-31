Am 29. November nach Gießen – Mobilisierungsveranstaltung im Jugendzentrum CHE

Ab 18 Uhr wird dort über die aktuellen Pläne der AfD und den Protest gegen die Neugründung ihres Jugendverbands informiert und diskutiert.

Noch im Januar hatte die AfD auf ihrem Parteitag in Riesa für die Auflösung der „Jungen Alternative“ (JA) gestimmt. Nun plant sie für das Wochenende 29./30. November die Gründung eines neuen AfD-Jugendverbands – diesmal in Gießen.

Der Jugendverband REBELL und die MLPD rufen schon jetzt zur bunten, antifaschistischen Protestbewegung in Gießen auf und bereiten gemeinsam mit weiteren Bündnissen Aktionen vor. Ziel ist es, deutlich zu machen: Kein neuer AfD-Jugendverband – nicht in Gießen, nicht anderswo!

Bei der Veranstaltung im Jugendzentrum CHE am 2. November können Interessierte Tickets für die Busse zur gemeinsamen Anreise nach Gießen kaufen und sich direkt an der Organisation der Proteste beteiligen.

Sharepic für die Veranstaltung im Che