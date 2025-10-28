Größter Online-Händler
Amazon plant, 14.000 Arbeitsplätze zu vernichten
Der Amazon-Konzern will 14.000 Stellen in der Verwaltung streichen. Das sei ein Teil "umfassender organisatorischer Veränderungen". Der Organisationsumbau, mit dem bereits heute begonnen wird, betrifft ca. 10 Prozent der rund 350.000 Verwaltungsstellen bei Amazon. Bereiche wie Lager und Vertrieb, in denen über 1,5 Millionen Menschen arbeiten, seien demnach nicht betroffen. Nach Informationen des Wall Street Journal und der New York Times könnte die Zahl der insgesamt gestrichenen Stellen sogar bei rund 30.000 liegen.