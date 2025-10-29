Auf zum November-Subbotnik!

Der Subbotnik beginnt am Samstag, 22. November (Arbeitsbeginn um 9 Uhr) und endet Sonntag, 23. November 2025, um 14 Uhr.

Die folgenden Arbeiten stehen im Mittelpunkt:

Außenanlagen winterfest machen und Reinigungsarbeiten in und um das Hotel

Innen: Deckenleisten, Insektenschutz und Ausschäumen

Maler- und Silikonarbeiten (Fachkundige gefragt!)

Am Samstag Abend plant das Team vom Ferienpart Plauer See eine Runde für neue Ideen zum Thema: „Nach dem Inselfest ist vor dem Inselfest – Jetzt 2026 vorbereiten!"

Jetzt anmelden: "Wir freuen uns auf Euch!"

Ferienpark Plauer See

Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin

Telefon: 039932 82700

info@ferienpark-plauersee.de

Achtung: Anmeldeschluss ist Sonntag, 16. November 2025!

Meldet Euch also umgehend an, damit das Haus planen kann! Nicht bis Anmeldeschluss warten - je früher, desto besser!

Hier gibt es den Einladungsflyer für den Subbotnik zum Download.