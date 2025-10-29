Ferienpark Plauer See
Auf zum November-Subbotnik!
Der Ferienpart Plauer See ruft gemeinsam mit der MLPD Küste zum Subbotnik im November - Der September-Subbotnik war verkürzt durch das Inselfest, trotzdem aber sehr produktiv.
Der Subbotnik beginnt am Samstag, 22. November (Arbeitsbeginn um 9 Uhr) und endet Sonntag, 23. November 2025, um 14 Uhr.
Die folgenden Arbeiten stehen im Mittelpunkt:
- Außenanlagen winterfest machen und Reinigungsarbeiten in und um das Hotel
- Innen: Deckenleisten, Insektenschutz und Ausschäumen
- Maler- und Silikonarbeiten (Fachkundige gefragt!)
Am Samstag Abend plant das Team vom Ferienpart Plauer See eine Runde für neue Ideen zum Thema: „Nach dem Inselfest ist vor dem Inselfest – Jetzt 2026 vorbereiten!"
Jetzt anmelden: "Wir freuen uns auf Euch!"
Ferienpark Plauer See
Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin
Telefon: 039932 82700
Achtung: Anmeldeschluss ist Sonntag, 16. November 2025!
Meldet Euch also umgehend an, damit das Haus planen kann! Nicht bis Anmeldeschluss warten - je früher, desto besser!
Hier gibt es den Einladungsflyer für den Subbotnik zum Download.