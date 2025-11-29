Demoverbot Teil einer internationalen Kampagne gegen die "Antifa"

Darauf deutet auch der Hinweis auf eine militärische Bedrohung. So warnt sogar die Bundeswehr vor einer "verschärften Sicherheitslage" wegen zu "erwartender Auseinandersetzungen". Auch mit dem Aufruf zu Blutspenden wird Hysterie verbreitet.

Das wurde durch die internationalen faschistischen Kräfte in den letzten Wochen systematisch ideologisch vorbereitet. Ausgehend von Trumps Erklärung der Antifa zu einer "Terrororganisation" und ihres Verbots wird das nun gegen die antifaschistische Bewegung in Deutschland angewandt. Trump selbst hat seine Hetze ausdrücklich auch auf die deutsche Antifa bezogen. Der Prüfauftrag gegen die Antifa im Bundestag auf Antrag der AfD reiht sich ebenfalls hier ein.

Das ist eine internationale Kampagne und Entwicklung. Das berichten auch unter anderem die Genossinnen und Genossen aus den Niederlanden. Bei ihnen gab es im Parlament eine Resolution gegen die Antifa. Es wird versucht, das möglichst breit anzuwenden. Deshalb bezeichnen die Betreiber dieser Kampagne alle möglichen Kräfte als "Antifa".

Es ist wichtig, zu verstehen, wie mit diesen Methoden die Faschisierung des Staatsapparats und der Übergang zu faschistoiden Methoden weltanschaulich vorbereitet werden und versucht wird, die Arbeiter und breiten Massen dagegen aufzuhetzen. Nicht die Antifa sind Terroristen - gebt Antikommunismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance!