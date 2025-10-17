Der Lärm der Unterstützung für die Taliban, erzeugt von niederträchtigen Kerlen wie Farooq Wardak, Omar Zakhilwal, Anwarul Haq Ahadi, Fatemeh Gilani und ähnlichen, die ihre Abhängigkeit von CIA und Mossad und ihre Vermittlertätigkeit für die Taliban als Ruhmestaten feiern, wird nur den Fluch und Spott der Bewohner Kabuls nach sich ziehen und nichts anderes.

Unser Volk wird durch die entschiedene Ächtung aller nationalen Verräter der Republik und jeder talibanischen Fraktion und durch die Stützung auf die Kräfte aller Ethnien und Glaubensrichtungen imstande sein, das talibanische kriminelle Geflecht zu zerschlagen und jedem fremden Eindringling in Afghanistan die Beine zu brechen.

Die Taliban versuchen, ebenso wie die republikanischen (jamhoreiti) und dschihadistischen Verräter, durch inszenierte Auseinandersetzungen mit ihren ausländischen Herren und durch das Ausspielen nationaler Gefühle das falsche Mäntelchen von „national“ und „vaterländisch“ anzulegen, um einige zu täuschen. Diese teuflischen Täuschungen müssen ihnen entlarvt werden.

Die Kraft, die in den Korridoren ausländischer Geheimdienste geschaffen und auf deren Fingerspitzen an die Macht gebracht wurde, ist in erster Linie Wächter der Interessen ihrer ausländischen Herren; sie kann daher niemals Verteidiger der territorialen Unversehrtheit und der Forderungen des Volkes sein.

Nur ein nationaler und demokratischer Staat kann — zum Wohle des Volkes und des Landes — mit den verhassten Machthabern Pakistans und jedem anderen Aggressor abrechnen.