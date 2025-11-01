Der Shutdown geht in den zweiten Monat

Seit dem 1. Oktober gilt eine Haushaltssperre, weil Republikaner und Kongress sich nicht auf einen neuen Etat einigen können. Experten halten es für wahrscheinlich, dass der jetzige Haushaltsstreit noch Wochen anhalten könnte. Staatsangestellte sind in Zwangsurlaub, Gehaltszahlungen bleiben aus. Gestern hat eine Bundesrichterin vorläufig angeordnet, dass die Trump-Regierung staatliche Lebensmittelhilfen für rund 42 Millionen US-Amerikaner aufrechterhalten muss. Dazu muss ein Notfallfonds angezapft werden. Betroffen sind vor allem Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende und Ältere, die auf monatliche Leistungen des sogenannten SNAP-Programms angewiesen sind.