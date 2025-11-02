Die AfD und der Verbrenner

Die AfD verbreitet in einem Faltblatt die Behauptung, das Verbrenner-Aus gefährde unsere Arbeitsplätze, unseren Standort, unseren Wohlstand. Diese Leute leugnen einfach die Weltklimakatastrophe, die Tatsache, dass die Erhitzung der Atmosphäre immer mehr zerstörerischen Charakter für das Weltklima hat.

Der Individualverkehr auf der Basis fossiler Energien ist einer der Hauptverursacher nicht nur der Klimakatastrophe, sondern auch der Vergiftung der Biosphäre und der Ressourcenverschwendung. Dreiviertel der verkehrsbedingten Emissionen werden von LKW, Bussen und Autos verursacht. Die Verbrennung fossiler Energien muss gestoppt werden.

Die faschistische AfD gehört zur Bewegung der Klimaskeptiker, die die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Kohlendioxid-Ausstoßes auf das Klima einfach leugnen. Dafür wurden sie um die Jahrtausendwende schon von Monopolen wie Exxon Mobil, Shell und Texaco finanziert. Allein von 1997 bis 2004 gaben sie 420 Millionen Dollar für eine Lügenkampage aus. Sie sind auch Hintermänner Trumps, in deren Interesse er grenzenlose Förderung von Öl und Gas betreibt.

Die AfD vertritt nicht die Interessen der Belegschaften, sondern der reaktionärsten Kreise des Finanzkapitals. Und die deutschen Automonopole sagen, sie brauchen Verbrenner und E-Autos, um auf allen Märkten aus der Defensive rauszukommen.

Für uns Arbeiter ist der Kampf um Arbeitsplätze und gegen die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen eine Einheit. Der Individualverkehr steckt in einer Sackgasse. Wir brauchen umweltverträgliche Verkehrssysteme und einen kostenlosen öffentlichen gut ausgebauten Nahverkehr. Die AfD dagegen behauptet: 'Man will dem Bürger die Individualmobilität nehmen und dadurch seine Freiheit in Fortbewegung und Lebensgestaltung massiv einschränken.'"

Die Freiheit der AfD ist die Freiheit, Maximalprofite zu machen, die Umwelt zu zerstören. Die Mobilität der Massen wird dadurch eingeschränkt, dass es kein vernünftiges Verkehrssystem gibt.