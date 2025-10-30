... ein Fliegenpilz ist lecker und gesund

Die längste Zeit seit Bestehen der Arbeiterbewegung waren die Arbeiter eindeutig auch parteipolitisch links eingestellt. Auch heute sind die rechten Arbeiter längst nicht die Mehrheit, aber tatsächlich haben viel zu viele Arbeiter, 38 Prozent, die AfD gewählt. Das liegt aber nicht daran, dass nun plötzlich rechte, faschistische Politik Arbeiterpolitik ist. Das ist auch gar nicht möglich.

Schon seit der Entstehung dieser Begriffe zur Zeit der französischen Revolution macht die „Linken“ ja gerade aus, dass sie die Interessen der breiten (Arbeiter)Massen vertreten, die Revolutionäre und der Fortschritt sind. „Rechts“ waren die Vertreter der Aristokratie, später des reaktionären Großkapital, die Konservativen. Das hat sich nicht geändert. Allerdings ist das Bild, was links und was rechts ist, heute völlig verzerrt. So schaffen es die Faschisten von der AfD, sogar die Regierung als „Links“ darzustellen, wogegen Protest nur von rechts kommen könne.

Ausgangspunkt ist der Antikommunismus, der den Kommunismus verfälscht, er sei unterdrückerisch gegen die einfachen Menschen gerichtet. Nicht wenige Linke knicken vor diesem Antikommunismus ein und zeichnen selbst ein verzerrtes Bild von „links“, beschränken sich auf gendern oder Identitätspolitik, schätzen die Rolle der Arbeiterklasse gering. Umgekehrt treten die modernen Faschisten nicht offen auf, sondern geben sich demokratisch und tarnen sich teils sogar mit linken Werten.

Im Statutentwurf für die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation im November nennen sie gar als Ziel „Verbreitung des Gedankens der Völkerverständigung“! In einem Video zur Gewinnung von Jugendlichen bei der Europawahl wirbt die AfD ironisch, wer Bock auf Krieg hätte und sich gerne angrapschen läßt, wer wolle dass sein Geld immer weniger wert ist, der solle nicht AfD wählen. (alles www.afd.de)

Die AfD also plötzlich die Friedenspartei für Frauenrechte und einem Herz für die Arbeiter? Natürlich nicht. Ein Fliegenpilz ist ja nicht plötzlich gesund und lecker, nur weil man ihn „Apfel“ nennt. Grapschen ist bei den Faschisten nur schlecht, wenn es Migranten machen, bei Trump ok. Für Frieden sind sie nur solange er Putin und der Hochrüstung für den nächsten „deutschen“ Krieg nützt. Die Entlastung der „Bürger“ gilt nur den Unternehmern, während sie gegen Lohnerhöhung für Arbeiter wettern. Ihre „Völkerfreundschaft“ ist höchstens die Freundschaft weltweiter Faschisten zur brutalen Unterdrückung der Völker.

Arbeiterpolitik und Jugendinteressen gibt es nur von links - am konsequentesten im Kampf um den echten Sozialismus! Daran ändert sich auch nichts, weil sich noch so mancher von den leuchtenden Farben des Fliegenpilz täuschen läßt. Die Wahrheit läßt sich nicht ewig vertuschen - auch nicht von Guido Reil!