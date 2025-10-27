Drei Monate Streik in Rüstungsbetrieben von Boeing

Kommt zu unserer Diskussionsveranstaltung! Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, welche Hintergründe die Wehrpflicht hat, wie sie mit Faschismus zusammenhängt und wie sie unseren Alltag als Jugendliche beeinflusst. Wir diskutieren über die zunehmende Militarisierung, die wachsende Kriegsgefahr – und darüber, welche Aufgaben und Herausforderungen wir als Jugendliche haben, um uns nicht für die Interessen der Herrschenden verheizen zu lassen.

Es diskutieren: YDG - Neue demokratische Jugend; Young Struggle, Rebell, SDAJ und LinksJugend Solid

Am 29. Oktober 2025 um 18 Uhr in Duisburg im Jugend- und Kulturverein, Kaiser-Wilhelmstraße 284

Sharepic mit Daten und Referenten