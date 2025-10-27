USA
Drei Monate Streik in Rüstungsbetrieben von Boeing
Rund 3.200 Boeing-Mitarbeiter streiken seit dem 4. August weiterhin in den F-15- und Hornet-Fabriken von Boeing im mittleren Westen. Sie fordern die gleichen Erhöhungen der Rentenbeiträge, Lohnerhöhung zum Inflationsausgleich und einen 12.000-Dollar-Bonus, die die Kolleginnen und Kollegen in der der Verkehrsflugzeugindustrie letztes Jahr erstreikt hatten. Die Streikenden haben jetzt ein Angebot von Boeing über Lohnerhöhung von 24 Prozent über fünf Jahre, mehr Urlaubstage und einen Bonus von rund 4.000 Dollar nach vier Jahren abgelehnt.