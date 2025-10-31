Großbritannien

Dritter Streik im Kernkraftwerks Sellafield

Mehr als 1.500 Beschäftigte des Kernkraftwerks in Cumbria legten am 27. Oktober für zwei Wochen die Arbeit nieder. Sie errichteten Streikposten und planen Demonstrationen. Ab dem 17. Oktober hatten sie Überstunden verweigert. Die hochqualifizierten Arbeiter fordern für ihre gefährliche Arbeit schon länger eine Gefahrenzulage. Das Kernkraftwerk gehört der Nuclear Decommissioning Authority, einer staatlichen Behörde.