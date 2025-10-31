Duisburg: Gaza-Solidaritäts-AG gegründet

Es waren sieben Leute da aus verschiedenen Altersgruppen. Vor der AG haben wir einen Werbeumzug gemacht und haben die Leute eingeladen. Es war sehr deutlich zu sehen, dass auch Jüngere sehr bewegt, was in Palästina los ist. Zwei kamen dann auch zu unserem Treffen.

Als erstes haben wir über die aktuelle Entwicklung in Palästina diskutiert und wie man die Waffenruhe einschätzen muss. Dann haben wir die Grundsätze für unsere AG besprochen und Ideen gesammelt, wie wir Spenden sammeln können. Danach haben wir beschlossen, dass wir am 1.11 zur Demo in Düsseldorf gehen und da Brownies verkaufen und danach zur Spendengala gehen. Dafür haben wir auch schöne Schilder gemalt.