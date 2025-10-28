Großbritannien
Erfolgreicher Busfahrerstreik in Bristol
Die Gewerkschaft Unite, die die 600 Fahrer vertritt, hatte nach vier Streiktagen im September einen zweiwöchigen Streik ab dem 1. Oktober angekündigt. Daraufhin legte die Busfirma ein erneutes Angebot vor, das angenommen wurde. Der Gewerkschaft zufolge bedeutet die Vereinbarung insgesamt eine Lohnerhöhung von 8,6 % über zwei Jahre. Wichtig war den Streikenden auch eine einmalige Nachzahlung in Höhe von 250 £ und Erhöhung ihrer Löhne für Arbeit an Ruhetagen um 50 Pence auf 1,51 £ pro Stunde.