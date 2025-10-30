Pakistan
Protest an einer Universität in Karatschi
Am 23. Oktober hallten die roten Mauern des Institute of Business Management (IoBM), einer privaten Universität in Karatschi, von Sprechchören und Slogans wider. „Wir wollen Gerechtigkeit“, riefen Hunderte von Studenten vor dem am Eingang der Universität. Wenige Tage später wurde eine ausgeschlossene Studentin wieder aufgenommen. Sie war von der Universität verwiesen worden, weil sie eine Beschwerde wegen Belästigung durch einen Mitarbeiter einreichen wollte. Eine Demonstrantin: „Ich kannte bis dahin nicht einmal ihren Namen, aber ich wusste, dass das, was ihr widerfahren war, falsch war“.