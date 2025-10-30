Protest an einer Universität in Karatschi

Bei stundenlangen Feuergefechten zwischen Polizeitruppen und mutmaßlichen Bandenmitgliedern sind in den Favelas von Rio de Janeiro mindestens 132 Menschen getötet worden, darunter vier Polizisten. Die Polizeioperation richtete sich vorgeblich gegen Drogenkartelle, objektiv aber gegen die Armen. Beide Seiten setzten schwere Waffen ein. Es ist zu befürchten, dass die meisten Todesopfer Unbeteiligte waren. Der verantwortliche Gouverneur, Cláudio Castro gehört zur "Liberalen Partei" (PL) des verurteilten faschistischen Putschisten Jair Messias Bolsonaro. Er erklärte, dass „die Operation ein Erfolg war“, und behauptete dreist, dass „die einzigen Opfer Polizisten waren“. Jeder, der diese Operation "politisieren" wolle, solle "verschwinden". Diese als Razzien getarnten Mordkommandos sind schon lange eine faschistische Methode speziell der Regierungen des brasilianischen Bundesstaats Rio de Janeiro. Wir erklären unsere Solidarität mit den Opfern dieser mörderischen und eindeutig politischen Gewalt! Die PL ist eine verbrecherische Organisation! Die Menschen in den Favelas haben protestiert und Widerstand geleistet.