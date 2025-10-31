Erklärung der marxistisch-leninistischen Organisation Rode Morgen zur Wahl in den Niederlanden

Alle Parteien haben das Paradies versprochen; doch der gemeinsame Nenner fast aller Wahlprogramme ist: die Last der Krise und der Kriegsvorbereitungen auf die einfachen Leute abzuwälzen.

Weil die wirklichen Probleme in diesen Wahlen nicht zur Sprache kamen – die Umverteilung des Nationaleinkommens hin zu Rüstung und Kriegsvorbereitungen, Milliarden für Atomenergie, Milliarden an Subventionen für Tata, 45 Milliarden für Subventionen für fossile Brennstoffe. Die VVD sprach von „Ruhe im Geldbeutel", meinte damit aber die Geldbeutel der Großkonzerne und der Reichen. Die Geldbeutel der arbeitenden Bevölkerung, die alles am Laufen hält, leeren sich immer weiter. Kürzungen im Gesundheitswesen und in der Altenpflege (denken Sie selbst nach). Zusätzlich zu den bereits über fünf Millionen Pflegebedürftigen wird mehr informelle Pflege benötigt: Diese Last werden vor allem Frauen tragen müssen.

Die herrschende Klasse wünscht sich nun die von ihr letztes Jahr mit der PVV angestrebte rechtsgerichtete Regierung. Die Bourgeoisie gab der PVV eine Chance. Die Vorsitzende des Verbandes der Niederländischen Industrie und Arbeitgeber (VNO-NCW), der Dachorganisation der Großunternehmer in den Niederlanden, trat am Sonntag nach den Wahlen 2023 in der Fernsehsendung „Buitenhof" auf. Auf die Frage, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit einer Regierung vorstellen könne, die die PVV einschließt, antwortete sie: „Wir müssen ihnen die Chance geben." Wird Eerdmans von der ebenso faschistischen JA21 eingeladen, Wilders zu ersetzen, oder muss die GL-PvdA sich alle Mühe geben, der Rechten zu einer Mehrheit zu verhelfen?

Die gefälschten KI-Videos und -Bilder, die die PVV in den sozialen Medien verbreitete, sind genauso falsch wie ihre Behauptungen. Trotz dieser Behauptungen und einer massiven Medienkampagne verlor die PVV einen zweistelligen Anteil ihrer Sitze und erreichte nur noch rund 16 % der Stimmen. Es ist klar, dass die große Mehrheit nichts mit der faschistischen PVV zu tun haben will. Doch eine Alternative mit Perspektive fehlt. Zum ersten Mal sagten mehr Menschen: „Keiner von ihnen verdient unsere Stimme."

immermans von der GL-PvdA gab am Wahlabend nach Veröffentlichung der Prognosen sofort auf. Nach ihrem Sieg kann sich die D66 nun auf eine erneute Niederlage bei den nächsten Wahlen vorbereiten. Der Arbeiterklasse und der arbeitenden Bevölkerung muss klar sein, dass nur sie für ihre eigenen Interessen einstehen kann. Dass sie sich auf den Kampf um ihr Einkommen und ihre sozialen und demokratischen Rechte vorbereiten und organisieren muss. Gegen die Abwälzung der Krisenkosten und gegen die Kriegsvorbereitungen, die auf Behindertenleistungen (WAO), Arbeitslosengeld (WW), Erwerbsunfähigkeitsleistungen (WIA) und die Gesundheitsversorgung abzielen.

Wählen ist ein demokratisches Fest, heißt es. Wir fügen daher hinzu: Aber wir müssen die Fahnen selbst aufhängen! Für Rode Morgen bedeutet dies, mit doppelter Energie am Aufbau einer revolutionären Arbeiterpartei in den Niederlanden zu arbeiten. Einer Partei, die sich radikal für die Interessen der Arbeiterklasse und der arbeitenden Bevölkerung im Allgemeinen einsetzt. Damit wir eine echte Wahl treffen können. Wählt den Klassenkampf! Für eine geeinte Front gegen Faschismus und Rassismus! Wählt sozialistische Gesellschaftsveränderungl!