Gala für Gaza am 1. November - Ticketshop ist online!

Um 17 Uhr begrüßen die Initiatorinnen und Initiatoren - viele mit paläsinensischen Wurzeln - die sicher zahlreichen Gäste aus Nah und Fern. Aus etlichen Orten werden die frisch gegründeten Gaza-Solidaritäts-AGs des REBELL gemeinsam mit ihren neuen Mitstreiterinnen und -streitern kommen.

Bei der Begrüßung informieren die Initiatoren unter anderem mit einem aktuellen Video über die Lage in Gaza.

Danach erwartet die Gäste ein arabisches Buffet (für bis zu 300 Personen), und ab 19:00 Uhr beginnt das Kulturprogramm mit der palästinensischen Tanzgruppe HANEEN und der Band RAM (bekannt vom Auftritt bei der Großdemonstration in Berlin). Auch die Kölner Band Gehörwäsche wird spielen.

Der Ticketshop für den Livestreamist online! Wer nicht persönlich vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die gesamte Gala im Livestream für 10 € zu verfolgen:

Hier könnt ihr ab sofort ein Online-Ticket kaufen. Es kostet 10 Euro, dafür bekommt man die gesamte Veranstaltung per Livestream frei Haus. Wer hier online ein Ticket erwirbt, bekommt den YouTube-Link, über den der Livestream läuft, zugeschickt.

Sicher werden etliche den Livestream gemeinsam verfolgen wollen. Man kann im Ticketshop auch Karten für mehrere Personen erwerben.

Diejenigen, die vor Ort sein können, können sich außerdem an zahlreichen Ständen informieren, insbesondere über die Initiative für eine nachhaltige Organisationsform der Palästina-Solidarität.

Während in Gelsenkirchen gegessen wird, wird das Videoteam einige Interviews mit Trägern der Gaza-Solidarität machen. Ansonsten empfehlen wir, in dieser Zeit auch zu Hause vor dem Bildschirm ein (gemeinsames) Essen zu veranstalten. Wenn mehrere gemeinsam vor dem Bildschirm sitzen, bitten wir darum, dass von jedem die 10€ eingesammelt und entsprechend gemeinsam überwiesen werden.

Vor Ort beträgt der Eintritt inklusive Essen 20 €, für Kinder 5 €; nur zum Kulturprogramm 10 €. Natürlich werden auch Spenden gesammelt!

Vor Ort: Kultursaal der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1, Gelsenkirchen.

