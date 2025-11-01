+++ Vorab +++ Vorab +++
Gaza-Gala: Eckpunkte des Programms
In wenigen Stunden beginnt in Gelsenkirchen in der Horster Mitte die große Gaza-Gala. Wir veröffentlichen vorab einige Eckpunkte des Programms. Vor allem für diejenigen, die das Ganze per Livestream verfolgen und sich Highlights vormerken wollen.
Habt ih18r schon eure Tickets für den Livestream erworben? Hier geht es zum Ticket-Shop:
🎟️ Tickets (Livestream): https://ticket-provider.de/si/gaza-gala/
Um 17 Uhr begrüßen die Moderatorinnen die Gäste vor Ort und Zuschauerinnen und Zuschauer in Nah und Fern am Bildschirm!
Eckpunkte des Programms
- 17:05 Uhr Yaffa und Monika begrüßen im Namen der Veranstalter
- 17:16 Uhr AUF-Stadtverordneter Jan Specht hält ein kurzes Grußwort
- 17.25 Uhr Video über die aktuelle Lage in Gaza
- 17:40 Uhr Das Livestrem-Team macht Interviews und beantwortet Fragen, die vielleicht im Chat schon gestellt wurden
- 18.45 Uhr bis 19.10 Uhr: Tanzgruppe
Redebeiträge
- 19:15 Uhr Hashem - Der lange Kampf des palästinensischen Volkes, Arabisch mit Übersetzer
- 19:20 Uhr Ingenieur mit sehr guten Kenntnissen über die Lage in Gaza
- 19:25 Uhr Ute Kellert, Solidarität International - stellt SI und das Projekt Jenin vor und im Anschluss: Ein Grußwort aus Gaza!
- Die folgenden Beiträge dann jeweils ein paar Minuten später!
- 19:30 Uhr Marlies Schuman von SI stellt das »Herzensprojekt« Al-Awda vor; Spendensammlung in Gelsenkirchen (und anderswo, wo der Livestream verfolgt wird)
- 19:40 Uhr Yaffa: Über Westbank, warum wir immer von Palästina und nicht nur von Gaza sprechen
- 19.47 Uhr: Ayla - Social-Media-Aktivistin im großen Netzwerk der unabhängigen weltweiten Information der Wahrheit über Gaza mit insgesamt Millionen Followern
- 19:51 Uhr Rebellen und Rotfüchse über die Gaza-Soli-AGs des REBELL
- 20.00 Uhr Monika Gärtner-Engel - Überraschung!
Danach: Lieder, Tanz, Versteigerung und vieles mehr
- Unter anderen mit RAM und Gehörwäsche