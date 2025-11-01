+++ Vorab +++ Vorab +++

+++ Vorab +++ Vorab +++

Gaza-Gala: Eckpunkte des Programms

In wenigen Stunden beginnt in Gelsenkirchen in der Horster Mitte die große Gaza-Gala. Wir veröffentlichen vorab einige Eckpunkte des Programms. Vor allem für diejenigen, die das Ganze per Livestream verfolgen und sich Highlights vormerken wollen.

Gaza-Gala: Eckpunkte des Programms

Habt ih18r schon eure Tickets für den Livestream erworben? Hier geht es zum Ticket-Shop: 

🎟️ Tickets (Livestream): https://ticket-provider.de/si/gaza-gala/

Um 17 Uhr begrüßen die Moderatorinnen die Gäste vor Ort und Zuschauerinnen und Zuschauer in Nah und Fern am Bildschirm!

Eckpunkte des Programms

  • 17:05 Uhr Yaffa und Monika begrüßen im Namen der Veranstalter
  • 17:16 Uhr AUF-Stadtverordneter Jan Specht hält ein kurzes Grußwort
  • 17.25 Uhr Video über die aktuelle Lage in Gaza
  • 17:40 Uhr Das Livestrem-Team macht Interviews und beantwortet Fragen, die vielleicht im Chat schon gestellt wurden
  • 18.45 Uhr bis 19.10 Uhr: Tanzgruppe

Redebeiträge

  • 19:15 Uhr Hashem - Der lange Kampf des palästinensischen Volkes, Arabisch mit Übersetzer
  • 19:20 Uhr Ingenieur mit sehr guten Kenntnissen über die Lage in Gaza
  • 19:25 Uhr Ute Kellert, Solidarität International - stellt SI und das Projekt Jenin vor und im Anschluss: Ein Grußwort aus Gaza!
  • Die folgenden Beiträge dann jeweils ein paar Minuten später!
  • 19:30 Uhr Marlies Schuman von SI stellt das »Herzensprojekt« Al-Awda vor; Spendensammlung in Gelsenkirchen (und anderswo, wo der Livestream verfolgt wird)
  • 19:40 Uhr Yaffa: Über Westbank, warum wir immer von Palästina und nicht nur von Gaza sprechen
  • 19.47 Uhr: Ayla - Social-Media-Aktivistin im großen Netzwerk der unabhängigen weltweiten Information der Wahrheit über Gaza mit insgesamt Millionen Followern
  • 19:51 Uhr Rebellen und Rotfüchse über die Gaza-Soli-AGs des REBELL
  • 20.00 Uhr Monika Gärtner-Engel - Überraschung!

Danach: Lieder, Tanz, Versteigerung und vieles mehr

  • Unter anderen mit RAM und Gehörwäsche