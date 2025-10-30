Gaza-Gala – Live in Stuttgart!

Am 1. November 2025 ab 16.30 Uhr im ABZ Stuttgart:

Während in Gelsenkirchen die Gaza-Gala stattfindet, bringen wir das Event per Livestream als Public Viewing nach Stuttgart! Kommt vorbei zu einem Abend voller Solidarität, Kultur und Gemeinschaft:

Köstliches palästinensisches Essen + Mitbring-Buffet

Gemeinsames Public Viewing des Livestreams aus Gelsenkirchen

Spendensammlung für das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza

Vorstellung der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International e.V.

Alle Spenden gehen – wie in Gelsenkirchen – direkt an das Al-Awda-Gesundheitsnetzwerk in Gaza. Gaza wird leben! Palestine must live!

Ort: ABZ Stuttgart, Bruckwiesenweg 10

Einlass: ab 16.30 Uhr

Eintritt: Gegen Spende