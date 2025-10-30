Gaza soll leben
Gaza-Gala – Live in Stuttgart!
Die Gaza-Gala in Gelsenkirchen zieht viele Menschen ins Ruhrgebiet. Wer allerdings in der Umgebung von Stuttgart wohnt und den Weg nach NRW nicht auf sich nehmen will oder kann, der kann im ABZ Stuttgart die Gala live beim Public Viewing erleben!
Korrespondenz aus Stuttgart
Am 1. November 2025 ab 16.30 Uhr im ABZ Stuttgart:
Während in Gelsenkirchen die Gaza-Gala stattfindet, bringen wir das Event per Livestream als Public Viewing nach Stuttgart! Kommt vorbei zu einem Abend voller Solidarität, Kultur und Gemeinschaft:
- Köstliches palästinensisches Essen + Mitbring-Buffet
- Gemeinsames Public Viewing des Livestreams aus Gelsenkirchen
- Spendensammlung für das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza
- Vorstellung der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International e.V.
Alle Spenden gehen – wie in Gelsenkirchen – direkt an das Al-Awda-Gesundheitsnetzwerk in Gaza. Gaza wird leben! Palestine must live!
Ort: ABZ Stuttgart, Bruckwiesenweg 10
Einlass: ab 16.30 Uhr
Eintritt: Gegen Spende