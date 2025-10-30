Gaza-Soli-AG auch in Hagen gegründet und gestartet

Ein befreundeter Dönerladen stellte uns die Räumlichkeiten zur Verfügung. Es entbrannte eine spannende Diskussion, wie die Situation in Gaza aktuell zu bewerten ist.

Wir waren uns schnell einig, dass es ein Sieg des mutigen Widerstands der palästinensischen Bevölkerung und der millionenumfassenden Solidaritätsbewegung weltweit war, dass Trump und Nethanjahu ihre imperialistischen Pläne nicht umsetzen konnten. Deutlich wurde aber auch, dass jetzt erst recht weiter gekämpft werden muss, diesen Sieg zu sichern, die Brigaden vorzubereiten, Spenden zu sammeln usw.

Praktisch bereiteten wir einen Aktionsstand am 7. November in der Hagener Innenstadt vor. Die Aufgaben dafür wurden untereinander verteilt: Plakate und Stifte besorgen, nächste Einladung und Werbung machen und Spendenbanderole gestalten.

Unsere Treffen sind alle zwei Wochen Mittwochs, am 5.11.; 19.11; 3.12; 17.12 immer um 18.00 Uhr.

Wo: Haci Baba Hohenlimburg, Möllerstraße 14, 58119 Hagen.

Viele Grüße aus Hagen